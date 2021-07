A Blikk exkluzív interjút készített egy Németországban élő magyar családdal, akiknek otthonát szintén veszélyeztette a megáradt Mosel folyó. Az édesanya, Petra elmondása szerint semmi előjele nem volt az áradásnak, ennek ellenére a mobilgáthoz szükséges elemek, targoncák készenlétben álltak a parton. Aztán egyszer csak azt a hírt kapták, hogy az előrejelzések szerint órákon belül 5 métert emelkedhet a Mosel szintje és ekkor megkezdődött a versenyfutás az idővel. Beindultak a sziránák és a lakosok is rohantak gátat építeni.

Elképesztő sebességgel áradt a folyó. A túloldalon lévő luxemburgi városka partszakaszát átlépve már az utcákon hömpölygött a víz. Ezen az oldalon az emberek egymás után tették be az elemeket, ám így is át-átcsaptak a hullámok, halálos versenyfutás volt az idővel és a folyóval, de idejében elkészült" – mesélte Petra. Végül a folyó 9,5 méteren tetőzött, alig egy méter maradt a gát tetejétől. A folyó szintje alig húsz óra alatt 6 métert emelkedett. Évtizedek óta nem volt ilyen áradásra példa.

Természetesen a magyar család felkészült a legrosszabbra is. Az autóval több utcával feljebb parkoltak és megbeszélték, hogy mindent az emeletre hordanak fel, a felső szinteken egy hetég is kibírták volna. Ha pedig menekülni kellett volna, egy ismerősnél meg tudtak volna szállni. Most úgy tűnik, hogy szerencséjük volt: mostanra megnyugodni látszik a folyó, visszatért a medrébe és a mobilgát is szilárdan áll, ha ismét rosszra fordulnának a dolgok.

Vérfagyasztó, ami Németországban történik. Már több mint 150 halálos áldozata van a pusztító áradásoknak.