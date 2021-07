Az már nem titok, hogy épp a Szex és New York sorozat következő évadát forgatják, melyben sajnos Kim Cattrall nem vesz részt. Ám a sorozat emblematikus figurája, Carrie igen, aki már az 50-es éveiben jár.

Bár már Sarah Jessica Parker is 56 éves, mégsem láthatjuk őt őszülő frizurával, mivel rendkívüli módon ügyel a megjelenésére. A Szex és New York sorozat újévadában azonban Carrie is az 50-es éveit tapossa, ami miatt pár ősz hajtincset elvártak a forgatókönyvírók a színésznőtől.

Nos, szerintünk kifejezetten jól áll SJP-nek, hogy a forgatás alatt nem takarja el őszülő haját: