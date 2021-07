A 18. században indult el az a szokás, hogy ha valaki titkos szerelmi üzenetet szeretett volna átadni, akkor a férfiak virágot adtak a nőknek. Ezekben az években még nem lehetett nyíltan udvarolni a nőknek, és a fiatal lányoknak, főleg ha a szülői házban éltek. Viszont a szebbnél szebb virágok szavak nélkül beszéltek, a szerelmesek helyett.

Kialakult egy olyan jelrendszer, amit ugyan nem volt egyszerű megérteni, de egy idő után tökéletes kommunikációs csatornát képzett a férfi és a nő között.

Európában ugyan már nagyon régóta szokás, hogy növényeket ajándékoznak a férfiak, ha a szerelmüket a vágyukat akarják kifejezni, vagy csak a kedveskedni akarnak a választottjuknak.

A 19. század közepéig szinte senki sem ismerte a csokrokat, 1818-ban azonban elkészült az első virágcsokor és vele együtt egy olyan virág értelmező szótár is, ami segített megérteni az egyes növények pontos jelentését. Ez a kis tanulmány több mint nyolcszáz növény szimbolikáját írta le.Amint látjuk a virágok mindig kiemelt fontossággal bírtak a mindennapokban. Nincs ez másképp ma sem, hiszen minden jelentős eseményre virágot illik adni az ünnepeltnek. A virágok a születésünk pillanatától, egészen a halálunkig elkísérnek bennünket. Már óvodában is nagy szerepet kapnak a növények, megtanuljuk azt, hogy virág a kedveskedés a törődés a szépség szimbóluma. Utunk nagy eseményein mindig ott vannak velünk ezek a szebbnél szebb színben pompázó szótlan szépségek.

Ha virágot adunk ajándékba, a bőség zavarában számtalan fajta közül válogathatunk. Ám mielőtt nagy nehezen kiválasztanánk a legszimpatikusabbat tudnunk kell, hogy egyes típusokból, mikor milyet illik adni.

Ha egyetlen egy szál rózsát viszünk valakinek, akkor ügyeljünk rá, hogy hosszú szára legyen.

Ha tíz szál alatti darabszámú virágból szeretnénk csokrot készíttettetni, akkor mindenképpen páratlan számot válasszunk, ám ha tíz szál fölötti a csokor, akkor már mindegy, hogy páros vagy páratlan.

Ha férfinak készítettünk csokrot, akkor figyeljünk rá, hogy mindenképpen sötétebb színeket válasszunk, és kerüljük a bonbon és a zöldségcsokrot is.

Ha az üzletben selyempapírba csomagolják a virágunkat, akkor azt mindenképpen vegyük le mielőtt átadnánk annak, akinek szánjuk.

Ha virágot kapunk, akkor azt illik azonnal vízbe tenni. Ezzel fejezzük ki az ajándékozónak, hogy fontos számunkra a tőle kapott meglepetés.

Mindezek mellett az is nagyon fontos, hogy milyen színű virágot választunk;

A vörös rózsa időtlen idők óta a szerelem szimbóluma, ám ha fehér rózsát adunk több dolgot is elmondhatunk vele. Jelentheti az alázatosságot, a nagyrabecsülést, az ártatlanságot, és a titoktartást is. A rózsaszín rózsa a kecsesség jele, a sárga pedig az öröm és vidámság színe.A virágok fajtája is sokkal beszédesebb, mint gondolnánk;A szegfű a szeszélyesség és egyben a komoly szerelem virága is, a tulipán pedig a lángoló érzelmeké és ezzel együtt magának a nőiességnek a jelképe is. A vörös tulipán felér a legnagyobb szerelmi vallomással.

A liliom a kacér nők virága az orchidea pedig a kifinomultság és műveltség szimbóluma, a gyönyörű magnóliáról pedig csak kevesen tudják, hogy a természetesség virága. A borostyán a házastársi hűség jelképe.