Ahogy megírtuk, nem csak Marsi Anikó talált új párra, de Palik Lászlónak is új kedvese van . lapinformációk szerint a műsorvezető az Exatlon Hungary egyik fiatal játékosával jött össze.

"Mivel Palik László életében a sport nagyon fontos szerepet játszik, egyértelmű volt, hogy új kedvesének is a sport az egyik mozgatórugója. Ráadásul a hölgy nem csak sportos és dekoratív, hanem nagyon szeret segíteni is, jól bánik a gyerekkel, amely szintén alaptulajdonság Palik számára egy nőben. Már egy ideje együtt vannak, s Palik gyerekei is ismerik már" – árulta el a Blikknek informátora, aki úgy tudja, az 59 éves Palik a TV2 sportrealityjében ismerte meg új szerelmét egy évtizedekkel fiatalabb korábbi versenyző személyében.

Ahogy arról korábban írtuk, Marsi Anikó is szerelmes, párja Szulák Andrea exe, Gábor. Azóta az is kiderült, hogy kettejük kapcsolatának múltja van: évtizededekkel korábban már jártak együtt.