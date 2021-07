Zoli, a Házasodna a gazda szereplője kiválasztotta a számára legszimpatikusabb négy lányt. Zsófi, Jázmin, Tina és Nóri maradtak a farmon, a gazda pedig egyik barátjának finoman szólva is érdekesen jellemezte őket.

"A vörös, k*rva aranyos amúgy, tök lassan beszél, mint a bőrgyógyászok. Jázmin is egy tünemény, meg Zsófi is. Jázminnak Colgate mosolya van. De mindegyik tök jó. Van a nagyon durván r*bancos is, gondolom, kiszúrtad, ő k*rvára bejön. Szerintem, amúgy ő nem gondolja komolyan" - beszélt a lányokról Zoli, aki tehenészetet működtet.

Zoli gazda egyébként első körben több mint 10 lányt látott vendégül, egyikük a buli közben összeesett, mentőt kellett hívni hozzá.