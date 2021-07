Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a háromszoros ötkarikás aranyérmes, Hosszú Katinka magyar idő szerint kedd hajnalban a hetedik legjobb idővel jutott be a 200 méteres vegyesúszás olimpiai döntőjébe , és délután fél egykor a 200 pillangó előfutamában kellene úsznia, ám végül ettől a versenyszámtól visszalépett . A rajongók nekiestek az olimpikonnak, durva szavakkal illeték döntése miatt.

Hosszú Katinka előre tudta, hogy feszes lesz a menetrend Tokióban, ennek ellenére még itthon úgy döntött, bevállalja a 200 pillangót, és a számban egyébként elődöntőbe jutó Kapás Boglárka mellett ő lett volna a második induló, mert egy nemzet két résztvevőt nevezhet.

A háromszoros olimpiai bajnok azzal a döntésével, hogy visszalépett a 200 pillangótól Jakabos Zsuzsától vette el a lehetőséget, ahogyan ezt tette 2016-ban Rióban is. Neki ugyanis szintén megvolt az olimpiai szintideje, csak mivel az gyengébb volt Hosszúénál, hátrébb volt a rangsorban. Jakabos így csak a 4x200 méteres gyorsváltóban úszik Tokióban - írja a Blikk.

Ezzel a döntésével Katinka azonban nagyon kihúzta a gyufát a rajongóknál, többen durván nekiestek az interneten.

"Sok mindent letett az asztalra Katinka igy igaz. Felnéztem Rá.. Az hogy nem ment a 400m ok, nincs formában ok ...de az hogy most is visszamondta a 200m pillangót úgy mint Rióban, evvel elvette az esélyt Jakabos Zsuzsannától MÁSODSZORRA az megdöbbentő!!! Óriási csalódás...." - írja az egyik kommentelő.

"Gratulálok, megint sikerült kiszúrni Jakabossal és esetleg pontokat elvenni az országtól. Igazi jellemtelen, egoista viselkedés!" - szúrta oda egy másik.

"A 2016-os bejegyzésemet ma nem írhatom le. Kérdezem, hogy számolsz el a LELKI-ISMERETEDDEL??? ha lenne akkor a Jakabos nem itthonról nézné az üres pályát.Egy példaképnek arra is kell figyelni, hogy az is maradjon. Sajnos Te ezt eljátszottad. Tudni kell az embernek a képességeit önmagában felmérni, Te ÖNZŐ VAGY. és ez nagyon szomorú" - esett neki egy harmadik.