Nemrég nosztalgiaadást csinált Bochkor Gábor, Boros Lajos és Voga János, Gombos Edinát viszont nem hívták meg, pedig egykor ő is velük dolgozott. Az Amerikába költözött egykori műsorvezető most elmondta, szerinte mi az oka ennek...

A Floridában élő Gombos Edinától sokan kérdezték, miért nem vett részt a Retro rádió reggeli műsorának különleges adásában, ahol a legendás Bochkor-Boros páros hosszú évek után újra együtt ébresztette az országot. A műsorvezető a YouTube-csatornáján beszélt ennek lehetséges okáról, sőt, azt is elárulta, milyen a kapcsolata most Bochkorral.

"Amikor otthon voltunk legutóbb Magyarországon, akkor találkoztam Gáborral, de néhány hete volt egy adás, ahol nosztalgiaadást csináltak a Bumerángnak, és ott volt Boros és Voga. Láttam, amikor ezt a műsort promotálták, de engem nem kerestek. Aki nem emlékezne rá, annak idején a rádiótól elvették a frekvenciát és egyik napról a másikra bezárt. Ez akkoriban volt, amikor az én kislányom megszületett és én is munka nélkül maradtam. Nekem akkor érkezett egy felkérés a TV2-től, és akkor indult a FEM 3 csatorna is. Én az arca, a fő egyénisége lettem annak az új csatornának, ami nagyon hízelgő ajánlat volt, és én természetesen elvállaltam.

Bocsiék akkor mentek egy másik rádióhoz a műsorukkal, de engem akkor senki nem keresett meg, semmilyen tárgyalás nem indult el. Aztán Gábor hirtelen a semmiből csak annyit közölt velem, hogy próbaadás és két nap múlva menjek be. Akkor azt mondtam neki, hogy ne haragudj, de ez nem így működik. Sem az ajánlat, sem a kommunikáció nem olyan volt, hogy a tévés adást eldobjam miatta. Én a tévét választottam, és ebből sértődés lett, amit egyrészt megértek, másrészt viszont nem. Szerintem ez a sértődés volt az oka annak is, hogy a pár héttel ezelőtti műsorba nem hívtak, nem is telefonáltak nekem. De egyébként tartjuk a kapcsolatot"

- mondta Edina, aki korábban 11 évig együtt dolgozott Bochkorékkal, és szintén a Bumeráng tagja volt.