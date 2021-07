Amikor a gyerekeinket tanítjuk kommunikálni, gyakran el is felejtjük, hogy nem csak a szavak helyes használatát kell nekik átadnunk, hanem azt is, hogy a testükkel, az arcukkal, és a szemükkel milyen információkat üzenhetnek az emberek felé. Hiszen a nonverbális kommunikáció akkor is rengeteg információt közöl, amikor éppen meg sem szólalunk. Ezekkel a jelekkel elsősorban az érzelmeinket fejezzük ki.

Metakommunikációnak nevezzük a kommunikációs folyamatban a nem verbális jeleket. Ezek a vokális jelek, a tekintet, a mimika, a kronémika, a proxémia azaz a távolságtartás, a mozgás azaz a gesztusok és a testtartás, valamint az emblémák, a haj és ruhaviselet is.

A nonverbális kommunikáció azért is nagyon különleges, mert ha szavaink mellé illesztjük, akkor mondanivalónkat illusztráljuk, színesebbé, hangsúlyosabbá és nyomatékosabbá tesszük vele, ám ha nem kísérik őket szavak, akkor is mindent, sőt még annál is többet el tudunk vele mondani.



A nonverbális jelek közül az egyik legfontosabb a szemkontaktus, hiszen ha valakire rá emeljük a tekintetünket, akkor az azonnal tudni fogja, hogy figyelünk rá és, hogy kommunikációt kezdeményezünk vele. De ugyanúgy beszédes lehet ennek éppen az ellenkezője is, amikor határozottan kerüljük a szemkontaktust.

Egy ember tekintete ezerféle lehet, gyakran mondjuk azt, hogy „felnyársalt a tekintetével". Egy dühös tekintettel valóban ölni lehet, de ugyanaz a szempár lehet szemérmes, kihívó, csábító, és szeretetteljes is. Sőt ha valaki szimpatikus nekünk, akkor gyakran megesik, hogy egyszerűen rajta marad a tekintetünk, és egyfajta szemezés veszi kezdetét.

A szemkontaktus nem csak akkor beszédes, amikor létrejön, vagy amikor a hiányát érezzük, de az is igazán sokatmondó lehet, hogy mennyi ideig tart. Az a személy, aki elkapja a tekintetét, és csak nagyon rövid ideig tart szemkontaktust, az az esetek nagy százalékában borzasztóan zavarban van, sőt kijelenthető, hogy hatalmas önbizalom hiánnyal küzd. Abban az esetben, ha lesüti a szemét, és már-már fel sem mer nézni a beszélgető társára, vagy gyakran félrenéz, akkor megeshet, hogy szégyelli, kellemetlen helyzetben érzi magát.

A tekintet minősége mellett az is nagy szerepet kap, hogy mennyire van nyitva a szemünk, valamint az is, hogy esetleg lentről, fentről vagy hunyorogva nézünk a másikra. Abban az esetben, ha a szempillánkat úgy rebegtetjük, akár a pillangó a szárnyait biztos, hogy felfokozott lelkiállapotban vagyunk, és akár el szeretnénk csábítani valakit. Ha a szemről beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említenünk a könnyeket, amik kifejezhetnek örömet és bánatot is egyaránt. Nemhiába mondják, hogy a szem a lélek tükre, hiszen örömünk és bánatunk azonnal kiolvasható belőle, sőt ha valaki folyamatosan oldalra néz beszélgetés közben, több mint valószínű, hogy hazudik nekünk.

A szem mellett az ajkak is sokkal több információt adnak át, mint azt gondolni mernénk. Gondoljunk csak bele, egy kedves mosolyra a legtöbb ember mosollyal válaszol. Egy kedves őszinte mosoly képes oldani egy szituáció feszültségét is. Ám egy lebiggyesztett alsó ajak vagy egy fintorgó száj is nagyon sokatmondó lehet.

A proxémia azaz a távolságtartás vagy más néven térköz szabályozás olykor többet mond a legtöbb kiejtett szónál. Az, hogy messze állunk, vagy közel állunk valakihez igazán beszédes lehet, hiszen a 15-46 cm távolság az intim zónába esik, ide csak az érzelmileg közel állók léphetnek be. Ha 46cm-120 cm a személyes zóna, akkor már csak baráti a kapcsolat, ez a távolság jellemző a legtöbb találkozóra. Ha 1,2-3,6métert is meghaladja a két ember közötti távolság, akkor már a társadalmi zónáról beszélünk.

Ezt akkor alkalmazzuk, ha még nem ismerjük eléggé a másikat. Például egy otthonunkba látogató vízszerelőt, biztos, hogy csak ebben a távolságban közelítünk meg, ami egyébként teljesen normális.

A testünk a testtartásunkkal is számtalan információt közöl a külvilág számára. Teljesen más benyomást keltünk, ha kihúzzuk magunkat, mintha összegörnyedve lapítanánk. Ahogy a felsorolásban említettük az öltözködés, és a hajviselet is nagyon sok információt hordoz magában.

A metakommunikáció egy sokkal rejtettebb közlés, mint a nonverbális kommunikáció, az viszont közös bennük, hogy csak rövid ideig alkalmazhatóak tudatosan. A nonverbális jelek sokmindenre utalhatnak a metakommunikációs jelek viszont egyértelművé teszik azokat. A képmutatás például nem önazonos, ezért hiteltelen viselkedést eredményez. A legtöbb ember ilyenkor zavarba jön, aminek egyértelműen felismerhető külső megjelenési formája lesznek. Ilyen például az elpirulás is. Valamint, aki hazudik, az főként a mimikája, gesztusai, és a hangszíne, hanglejtése árulja el.Az az ember, aki a folyton arcát, vagy karját megfogja minden esetben a szorongását fejezi ki,így próbál kapaszkodni és keresni a stabilitást.

Ahhoz, hogy tökéletesen olvassuk mások nonverbális kommunikációs jeleit, ahhoz elengedhetetlen a folyamatosan fejlesztett önismeret.