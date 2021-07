"Nincs semmi titok, megváltoztattam az étkezési szokásaimat. Az idei Farm VIP forgatásának már mínusz tizenöt kilóval vágtam neki (...) Három élelmiszert iktattam teljesen ki az étrendemből: a lisztet, a tésztát és a kenyeret. Érdekes, mert már annyira megszokta a szervezetem, hogy rá sem bírok nézni, pedig korábban el sem tudtam volna képzelni az étkezést nélkülük. Sőt, cukrot sem fogyasztok. Itt a Farm VIP forgatásán is nagyon jókat ehetünk, de rólam külön gondoskodnak, salátákat, gombákat és kevésbé zsíros sajtokat eszem - mesélte Zsolti, aki nemrégiben a Szerencsekerék című műsorban mérettette meg magát.

"Vegetáriánus vagyok évek óta, mégis kicsit elszaladt velem a ló. Most olyan dologba is belevágtam, amit negyvenhat éven át sosem csináltam, minden nap gyalogolok. Bánom, hogy az utóbbi években nem figyeltem erre oda. Most már érzem a fogyást, mert sokkal könnyebben megy a mozgás is, a teherbírásom is rengeteget javult. Korábban bírok felkelni és másképp látom a világot" - mondta el a Borsnak.