Judy nem mondott le arról, hogy újra anya legyen, még akkor sem, ha már 46 éves. Az énekesnő ugyanis szeretne lányának, Majának egy kistestvért, ami majdnem megadatott. Két évvel ezelőtt teherbe is esett, ám a 12. héten elvetélt.

"Hogy egyáltalán teherbe tudtam esni, az önmagában felért egy csodával" - mondta Judy. Hatalmas volt a boldogságuk, de sajnos nem tartott sokáig. Egyik este bekövetkezett, amivel egyáltalán nem számoltunk. Elkezdtem vérezni" - mondta a Story Magazinnak. "Lefektettek, adtak fájdalomcsillapítót, nyugtatgattak, de ekkor már tudtam - amit az orvos nem sokkal később meg is erősített -, hogy elveszettem a gyermekem" - mondta az énekesnő.

"Ha esetleg most jönne egy kistestvér, annak szintén örülnénk, boldogan vállalnánk. Még annak ellenére is, hogy gyakran megkapom, 46 éves koromra ezzel már elkéstem, azt a gyereket fel is kell nevelni. Azonban úgy gondolom, hogy nem a kor számít, hanem az egészség" - tette hozzá.