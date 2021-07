Heni úgy döntött, hogy a szülés után ideje visszatérni a rendes kerékvágásba, így újra edzeni kezdett.

A csinos anyuka most az edzőteremből jelentkezett be.

Nincs az az ember a földön, aki a mozgásról valaha is le tudna beszélni... Tudni kell és érezni, mit bír a testünk bizonyos életszakaszainkban és most szülés után Edina intervall edzéseinél is a saját tempómban tolom... Figyelek arra, hogy ne legyen durva izomlázam a tejsav termelés miatt, főleg amíg szoptatok.. és mint látható, duplán szoros melltartókat hordok, hogy tartson, amíg ugrálok.. ♀️ ♀️ Lassan olvadnak a kilók, viszont felszabadító érzés a mozgás... Benit is erre fogom nevelni...:))

- írta a képe alá.