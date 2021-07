A dokumentumfilm címe Schumacher lesz, amelyben családja is szerepet kap majd. Közreműködik benne a felesége, Corinna, a két gyereke, Gina és Mick, valamint testvére Ralf is. Sabine Kehm, Michael Schumacher menedzsere a következőképpen jellemezte a filmet: „a család ajándéka szeretett férjüknek és édesapjuknak".

A filmben számos olyan Forma-1-es személyiség is szót kap majd, akik szerepet játszottak Michael Schumacher karrierjében, akár közvetlen riválisként is. Megtalálható köztük Jean Todt, Bernie Ecclestone, Luca di Montezemolo, Flavio Briatore, Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Damon Hill és David Coulthard is. A filmet szeptember 15-én mutatja be a Netflix.