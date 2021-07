Berki Krisztiánt két évre ítélték a büntetőfékezéses ügyben , amit 4 év próbaidőre felfüggesztettek, de emellett a jogosítványát is bevonták két évre.

Berki Krisztiánt azonban nem kell félteni: továbbra az utakat rója, csak most nem luxusjárgánnyal, hanem luxuskerékpárral. A televíziós személyiséget a Bors kapta lencsevégre, amint menő biciklijével az I. kerületben kerékpározott.

Ez egy olasz piacvezető cég gyártmánya, a Bianchi E-Omniat, ebből is a T TYPE típusú kerékpárról van szó, egy új fejlesztés, ami még csak pár hónapja érhető el Magyarországon. Különleges darab, ami a városi közlekedés csúcsát jelenti jelenleg is. A bicikli értéke csaknem eléri a kétmillió forintot, de a sok extra kiegészítővel a határ a csillagos ég is lehet"

- nyilatkozta egy biciklibolt tulajdonosa a Borsnak és azt is hozzátette, hogy ezt a típusú kerékpárt kifejezetten öltönyös embereknek alkották meg, mivel a fejlesztésének köszönhetően nem kell attól tartani, hogy olajfoltos lesz a méregdrága zakó.

Sosem olcsó kategóriás járműveket vezettem, mindig fontos volt számomra a biztonság. Van egy szint, amitől nem adom alább. Mindig gyorsabb voltam, mint az élet, és gyorsabb vagyok, mint a gyalogosok, ezután is az leszek. Engem megállítani nem lehet, csinálom a dolgomat, mint ahogy eddig. Ha már az élet így hozta, és átélhettem a biciklizés előnyeit, keresem az elektromos babakocsit a születendő kislányomnak"

- erősítette meg a hírt Berki Krisztián, aki nem akarja elfogadni a bíróság döntését és valószínűleg megfellebbezi az ítéletet.