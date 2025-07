Kánikulafrizura: 3 tipp, hogy ne ragadjon az arcodhoz a hajad

Nyár van, napsütés, 35 fok és a hajad már reggel mindenáron úgy dönt, hogy sehogy se fog állni. Az arcodhoz simul, rátapad, összeragad és úgy nézel ki, mint aki 10 percet töltött egy szaunában, pedig csak a buszra vártál. Igen, ez a klasszikus kánikulafrizura-probléma. De ne aggódj, van kiút!

A kánikulafrizura igenis létezik és tökéletes mentőöv lehet a meleg napokon

Forrás: Getty Images Europe

3 kánikulafrizura, ami megmenthet a meleg, sőt a rosszhajnapokon is

A TikTokon már rég kitört a nyári hajforradalom, ahol nemcsak a stílus számít, hanem a túlélés is. Ám jobb ha tudod: a legjobb frizura is elbukik egy gagyi hajgumin. A spirálos, műanyag hajgumik nem húzzák ki a hajad, és bírják az izzadtságot is. A selyemváltozat nem töri meg a hajszálakat – és még fancy is. Kánikulában megéri befektetni egy jobb darabba.

Összegyűjtöttünk három egyszerű, de hatékony frizuratippet, amivel végre békét köthetsz a saját hajaddal – még a 38 fokos teraszon is.

1. Claw clip-konty újragondolva

Az igazi hőhullámharcosok első számú fegyvere a hajcsat, vagy ahogy a Gen Z hívja: claw clip. A TikTokon egyre több videó mutatja be, hogyan lehet egyetlen mozdulattal összefogni a hajat úgy, hogy az elegáns, de közben praktikus is legyen. A trükk: ne csak felcsíptesd, hanem tekerd meg a hajad, tűrd be alul, és csatold fel magasra – így a nyakad is szabadon lélegezhet.

2. A minifonatok nem csak Coachellára valók

Apró fonatok az arc körül? Nem csak a 2000-es évek nosztalgiája, hanem tényleg működik a hőség ellen is. A TikTok és az Insta tele van ezzel a trenddel, ami egyszerre cuki, retró és meglepően hasznos: a hajad nem tapad az izzadt homlokodra, és még egy kis extra stílust is ad az unalmas lófaroknak. Ha ügyes vagy, 5 perc alatt megvan.



3. A „félkonty”, avagy a messy bun okos verziója

A klasszikus messy bun új kánikulabarát változata nem az egész hajad pakolja a fejed tetejére, csak a felső harmadot. Az alsó részt hagyd kiengedve (vagy alacsony copfba), így nem lesz túl meleg, mégis messze marad az arcodtól minden szál. Extra pont, ha egy színes scrunchie-val kötöd össze.