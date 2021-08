Ahogy minden kisgyerek, Liptai Claudia és Pataki Ádám kisfia, Marci is csetlik-botlik és olykor megsérül. Így volt ez legutóbb is, amikor Marcinak felszakadt az álla. Bár a sérülés nem tűnt annyira komolynak, végül orvosi ellátásra is szükség volt. Pataki Ádám igyekezett a helyzetet higgadtan kezelni, azonban Liptai Claudia - aki nemrég színt vallott - nem tagadja, rendkívül aggódott.

„Én csak felülről láttam először a sérülést és azt, hogy vérzik. Próbáltam Marcit nyugtatni, hogy ne aggódjon, minden rendben lesz. Claudia azonban zaklatott idegállapotba került, ő ilyenkor rettentően megijed, jajveszékel" – árulta el Pataki Ádám a 95.8 Sláger FM-en, akinek szavait Liptai Claudia is megerősítette.

„Próbálok vigyázni Marcira, mindig nagyon aggódom érte. Legszívesebben betenném őt egy kis buborékba, hogy soha ne essen semmi baja.

Persze ezt nem lehet és nem is lenne egészséges, de megszakad a szívem, ha azt látom, hogy valami baja van. Olyankor kezdetben tényleg pánikba esem, de pár másodperc múlva már össze is szedem magam és intézkedem" – tette hozzá a műsorvezető, aki számtalan gyerekkori sérülést tudhat maga mögött. Csakúgy, mint férje, akinek repertoárja ezen a fronton igen széles.

„Gyerekként egyszer a kisházra akartam felmászni és ráestem egy nagy fémre. Tű és cérna lett a vége. Aztán kerékpározás közben, amikor nem figyeltem, egy vasdarabbal találtam szembe magam. Később eltörtem az ujjam, az unokatestvérem orrba vágott egy szeneslapáttal, majd egyszerre volt eltörve a bal lábam és a jobb könyököm. Azt hiszem, a sérülések begyűjtésében Marci rám ütött" – mondta az 'ÉdesKettes'-ben Pataki Ádám.