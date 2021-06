Liptai Claudia a TV2 háziasszonyaként rengeteg népszerű műsort vezetett, két évvel ezelőtt azonban úgy döntött, nem hosszabbít szerződést a csatornával. Sokáig folytak a találgatások, vajon miért döntött így, most azonban felfedte titkát.

Ha valaki azt gondolta, hogy valami nagy veszekedés van a csatornaváltás mögött, azt el kell, hogy keserítsük, ugyanis se dráma, se ajtócsapkodás nem volt, Claudia egyszerűen úgy döntött, függetlenedik, hogy oda menjen, ahova csak szeretne.

Azért hagytam ott két évvel ezelőtt a TV2-t, mert azt akartam, hogy én dönthessek, hogy szabad lehessek, hogy ne kelljen újra visszakerülni valami állandóba. Ezért nem is akarom teletömni a naptárat, teletömődik az úgyis magától. Kell a feltöltődés, örülök a családnak, hogy tudok a kertemmel foglalkozni, ami szintén egy új hobbi lett. Harmincévesen az ember még naponta hatszáz dolgot meg akar és meg is tud csinálni. Most már nem ez a cél

- mondta a gyönyörű műsorvezető a Blikknek.

Liptai Claudia és férje, Pataki Ádám egyébként júniusban ünnepelték 3. házassági évfordulójukat, aminek kapcsán elmesélték, milyen volt a lakodalmuk.