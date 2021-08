Jessica 2016 -ban kezdte el a „Pinteres awesome" elnevezésű pite projektet, és azóta feszegeti a pite díszítésének határait. A popkultúra minden aspektusából inspirálva híres karaktereket, embereket vagy jeleneteket illusztrál, olykor olyan szójátékká alakítva, amelyeket ő is szeret, mint például a „Pie hard" vagy a „Live And Let Pie".

„Küldetésem, hogy megmutassam a világnak, hogy a piték nem csak a legelőkelőbb esküvői tortákkal versenyezhetnek, hanem lehetnek szórakoztatók is" - mondja.

Kattints a képre a galériánkért.