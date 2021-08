Azt már mindenki tudja, hogy Tóth Andi ősszel a Dancing with the Stars második évadában mutatja meg tánctudását Andrei Mangra oldalán, most viszont újabb bejelentéssel rukkolt elő.

Andi mindenki nagy meglepetésére ősztől a Mintaapák című nagysikerű sorozatban lesz látható, de részleteket egyelőre nem árult el. Arra, hogy kiderüljön, kinek a bőrébe bújik majd Andi, nem kell már sokat várni, a sorozat újabb évada ugyanis augusztus 23-tól lesz látható a TV2-n.

Sziasztok srácok! A tegnapi hírek igazak, ősztől a Mintaapákban láthattok!

-mondta Andi a videóban.