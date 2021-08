Orosz Barbara minden helyzetben egy igazi nő, fantasztikus alakkal és remek stílusérzékkel. Most egy különleges fürdőruhában pózol Instagram-oldalán.

Orosz Barbarától megszokhattuk a dögös képeket. A vonzó műsorvezető bármit is vesz magára, árad belőle a nőiesség. Most egy próbafülkében készített magáról egy szelfit, miközben egy különleges hátú, fekete fürdőruhát próbált fel. A fürdőruha nagyon jól áll Barbinak és formás fenekét is kihangsúlyozza.

Bár a fotó melletti posztból kiderül, hogy a műsorvezetőnek idén nem lesz ideje nyaralni menni, mégis megajándékozta magát egy új fürdőruhával. Szerinte akkor érdemes vásárolni, ha az ember beleszeret egy ruhadarabba és nem görcsösen keresgél.

A fürdőruha választásnak megvan a sajátos lélektana. Akkor érdemes próbàlni, ha könnyedén ránk integet a kirakatból. Amikor nincs feszülés, nem akarjuk a tökéleteset megtalálni. Az jön úgyis magától váratlanul, mint a szerelem. Felkészíteni a lelkünket előre, hogy most akkor vetkőzés lesz és ledobjuk a textilt, hogy talàljunk valami zsepkendőnyi méretű izét, amiben a nem kívánt kilócskáink se làtszanak, mert varázsanyagból szőtték, úgyis szenvedés és külön stressz. Ha ezt elfogadjuk, egész más lesz a feelingje a szeánsznak, főleg ha jófej,segítőkész eladókkal lehet közben helyzetet elemezni"

- írta Barbi a szexi fotó mellé.

