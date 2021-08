Ahogy megírtuk, L. L. Junior felesége, Körtvélyessy Kinga elköltözött törökbálinti otthonukból, magával vitte közös kislányukat, Lilit és egy budapesti albérletben rendezkedett be. A hír hallatán a kommentelők is kifejtették véleményüket, most pedig a pár egy ismerőse szólalt meg.