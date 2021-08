Egyre többen vállalják a nyilvánosság előtt is családon belüli erőszakkal kapcsolatos történetüket azzal a céllal, hogy dacára a fenyegetéseknek igen is merjenek kilépni a nők a bántalmazó kapcsolatból. Sajnos Doszpot Evelinnek is rengeteg borzalmat kellett átélnie volt párja miatt.

Az elején attól rettegtem, hogy az elborult veszekedések elfajulnak. Volt idő, amikor azt gondoltam és attól féltem az a legrosszabb, hogy mi van, ha megüt. Aztán eljött az idő, amikor már azt mondtam, inkább üss meg, csak hagyj békén"

-mesélte Evelin Köböl Anitának a #nofilter – Nők, filter nélkül című műsorban.

"Egyszer elhangzott az a mondat tőle, hogy „ugye tudod, hogy Izraelből nincs kiadatás", és aztán onnantól kezdve már annyira rettegtem attól, hogy elveszítem a gyerekemet, ha egyszer mondjuk magával viszi. Nem volt más választásom, mint maradni"

-tette hozzá Doszpot Evelin, aki sok rémes történetet felelevenített.

Hazajött, nem volt józan és óriási őrjöngésben tört ki– kezdte Evelin, aki felöltöztette Hannát aki akkoriban 3 éves volt, és el akart menni otthonról.

"Mondtam, hogy itt hagylak, akkor már titokban volt Doszi az életemben. Ahogy mentem volna ki az ajtón, utánam jött és vissza akart rántani, de nem tudott. És úgy tudott lefékezni, hogy ezt a nyolc ponton záródó ajtót rávagdosta a hátamra. Beszorított az ajtófélfa és az ajtó közé és rám vagdosta az ajtót. Akkor hagyta abba, amikor Hanna visszafutott a lifttől és kiabálta, hogy "apa, ne bántsd!"Amikor megláttam a gyerek arcán azt a kifejezést, akkor tudtam, hogy itt a vége. Pofonszerű megvilágosodás volt"

-mesélte a megrázó részleteket Evelin, aki bár pofont sosem kapott volt párjától, sokszor bántalmazta.