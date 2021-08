Koronavírus-fertőzés áldozata lett egy ismert floridai rádiós, aki oltásellenes nézeteiről is híres volt. Dick Farrel a fertőzést követően már megbánta, hogy nem oltatta be magát.

A rádiós, Dick Farrel rádióműsoraiban és Facebook-oldalán is gyakran szólt a koronavírus elleni oltásokról, egy alkalommal ezt írta: „Minek vegyek fel egy oltást, amit olyan emberek népszerűsítenek, akik végig hazudtak nektek a maszkokról, arról, hogy honnan ered a vírus, és a halálozási adatokról?"

Az amerikai tiszti főorvos hatalommániás hazug őrültnek, a maszkot pedig „arcbugyinak" nevezte. A Sun brit bulvárlap cikke szerint, Dick Farrel véleménye élete utolsó napjaiban megváltozott. Azt mondta, már nagyon sajnálja, hogy nem adatta be a covid-oltást, és több barátját is oltakozásra biztatta. A rádiós a közelmúltban maga is megbetegedett, és három héttel a fertőzés után belehalt a koronavírus szövődményeibe.

A lap a férfi egyik barátját idézi, aki azt mondta, hogy Dick miatt oltatta be magát. A rádiós nem sokkal halála előtt üzenetet írt neki, amiben ez állt: „Get it", vagyis Adasd be.

