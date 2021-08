Csodagyerekek igenis léteznék, ezt az állítást támasztja alá az is, hogy Caleb Anderson 12 évesen már egyetemre járt. De nem ő az egyetlen gyermek, aki nem hagyta, hogy mások elvárásai megfékezzék. Némelyikük rettenetes dolgokat tapasztalt, mégis pozitív tetteket vitt véghez. Ha valami nem volt rendjén, ezek a fiatalok nem várták meg, hogy a felnőttek tegyenek valamit, inkább saját maguk fogtak munkához.

Nyilván nem mindig a világmegváltás a cél. Ezekben a fiatalokban - legyenek sportolók, világrekorddöntők, feltalálók, adománygyűjtők vagy aktivisták -, egy dolog mindenképpen közös. Mind, azt szerették volna, hogy a legjobbat hozzák ki önmagukból.

Jesse Martin – Oroszlánszívű vitorlás

Jesse Martinnak a legtöbb embernél kalandosabb gyermekkora volt. 1981-ben Németországban született, míg a szülei egy lakóautóban utaztak. Nyilvánvaló volt, hogy az élete sosem lesz unalmas, ám még így is irreálisnak számított az álma, hogy körbevitorlázza a világot. 1998. december 7-én tizenhét évesen, tapasztalat nélkül vágott bele a kockázatos utazásba. 328 napos útja során megmutatta, milyen szívós és eltökélt, ahogy bevitorlázott a világrekordok közé, a legfiatalabbként, aki valaha is teljesítette ezt a lenyűgöző kihívást.

Anne Frank – A rendkívüli naplóíró

1933-ban Hitler náci pártja lépett hatalomra Németországban. Igazságtalanul a zsidókat hibáztatták az ország gondjaiért, és hozzáfogtak életük megnehezítéséhez.

Anne Frank zsidó családban született 1929-ben, a németországi Frankfurtban. Anne sok szempontból hétköznapi lány volt. Szeretett fecsegni, lemenni a tengerpartra, és gyakran szemtelenkedett. De a lány zsidó volt, és veszélyes korban élt. Amikor a családja rákényszerült, hogy elrejtőzzenek a nácik elől, Anne naplóírásba fogott. Ennek a végeredménye pedig egy világhírű könyv lett. A napló először 1947-ben – két évvel a lány halála után - jelent meg, azóta több int 70 nyelvre lefordították, és több millióan olvasták.

Emma González – Diákaktivista

Emma 1999-ben született az Egyesült Államokban. A floridai Stoneman Douglas középiskolába járt, ahol 2018. februárjában egy fegyveres támadásban 17 ember halt meg, akiknek többsége diák volt. Az Egyesült Államokban nem ez volt az egyetlen iskolai tömegmészárlás. Emma González átélte a 2018-as támadást, de szerencsével járt. Túlélte. Utána Emma is azok közé a fiatalok közé tartozott, akik felszólaltak a szigorúbb fegyvertartási törvényekért. A lány több interjúban is képviselte közösségét, és vezette a szociális média kampányokat a fegyveres erőszak ellen.

Victoria Arlen – Páratlan paralimpikon

Victoria Arlen 1994-ben született az Egyesült Államokban. Victoria tizenegy évesen kómába esett. Amikor két évvel később magához tért, nem látott, nem volt képes mozogni, sem beszélni - és szólni sem tudott, hogy felébredt. A következő két évet tervezgetéssel töltötte: elhatározta, hogy rendbe fog jönni, és jót fog tenni a világban. Nemcsak felépült, de az amerikai csapat tagjaként részt vett a 2012-es londoni paralimpián. Három ezüstérmet nyert, és a 100 méteres gyorsúszás aranyérmét is megszerezte – utóbbiban világrekordot állított fel. Ezek után felülmúlta az orvosai várakozásait, amikor újra járni kezdett. 2015 végén Victoria megtette első lépéseit. Később futni kezdett, és még a Dancing with the Strars táncműsorban is versenyzett.

Samantha Smith – A béke nagykövete

A hidegháború a második világháború 1945-ös végétől 1991-ig tartott. Ez idő alatt nagy ellentétek feszültek az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, ami atomháborúval fenyegetett.

Samantha 1972-ben született. A lány olyan korban nőtt fel, amikor az USA és a Szovjetunió közti atomháborús fenyegetés halálra rémítette az embereket. A tízéves lány elhatározta, a legmagasabb pozícióban lévőkhöz fordul. Írt a szovjet vezetőnek, és megkérdezte: „Miért akarja meghódítani a világot?" Csodák csodájára kapott választ, ráadásul 1983-ban meghívták a Szovjetunióba! Samantha ott rájött, hogy a szovjet gyerekek ugyanolyanok, mint az amerikaiak — és a béke nagykövetévé vált.

Ann Makosinski – Úttörő feltaláló

Ann Kanadában született 1997-ben. A szülei nem vettek neki drága játékokat és gyermekként arra bátorították, hogy készítse el saját játékait, így derült ki csodálatos tehetsége. Alig tizenöt éves volt, amikor csinált egy elem nélküli zseblámpát, amelyet az emberi kéz hője működtet. Ann világszerte tart előadásokat, és azt tűzte ki célul, hogy másokat inspiráljon: merj nagyot álmodni, ne pazarold az idődet, és akkor igenis tudsz változtatni a világon!

Boyan Slat – Inspiráló feltaláló

Boyan Slat Hollandiában született 1994. júliusában. A fiú egy görögországi nyaraláson ébredt rá arra, hogy a tengerekben rengeteg szemét van. Amikor Boyan megtudta, mennyi műanyag telíti el a világ óceánjait, az volt az első gondolata: „Miért nem tisztítjuk meg?" Hiába mondták neki újra és újra, hogy lehetetlen, ő úgy állt hozzá: lehetséges. Nekifogott a megvalósításnak. Néhány évvel később Boyan Ocean Cleanup nevű projektje lett a történelem legnagyobb tisztítása.

Ryan Hreljac – Ambiciózus adakozó

Ryan 1991-ben született Kanadában. Legtöbben magától értetődőnek vesszük, hogy tiszta vizet ihatunk — csak megnyitjuk a csapot, és már ott is van. Amikor hatévesen Ryan Hreljac rájött, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, nagyon zavarta a dolog. Emberek halnak bele a vízhiányba, és ő tenni akart értük valamit. 1999-ben összespórolta egy új afrikai kút árát, és egy ugundai faluban, az Angolo általános iskola mellett kutat fúrtak. 2001-ben segélyszervezetet hozott létre, amely több ezer ember életét tette jobbá.

Malala Juszufzai – Bátor aktivista

Malala 1997-ben született. Szülőföldjén, Pakisztánban számos gyermeknek nincs lehetősége iskolába járni, a lányok azonban még rosszabb helyzetben vannak. Több, mint 20 százalékukat házasságra kényszerítik még gyermekkorában.

Malala Juszufzainak szenvedélye a tanulás, ám tizenegy éves korában a radikális tálib hatalom megtiltotta, hogy a lányok iskolába járjanak. Malalának esze ágában sem volt harc nélkül feladnia a tanuláshoz való jogát - és szavakkal válaszolt az erőszakra. Tizenöt évesen egy tálib fegyveres fejbe lőtte, ám annak ellenére, hogy majdnem meghalt, a hangja csak még erősebb lett. Malala 2017-ben az angliai Oxfordi Egyetem diákja lett, de továbbra is felszólalt azért a 130 millió lányért, akiknek nincs lehetőségük iskolába járni.

Alexandra Scott – Apró adománygyűjtő

Hallottad már azt, hogy „ha az élet citrommal kínál, készíts belőle limonádét"? Hát, Alex, a bátor négyéves lány pontosan ezt tette.

Alexandra az Egyesült Államokban született 1996-ban. Az első születésnapja előtt a szülei észrevették, hogy valami nincs rendben vele. Hiába volt súlyos rákbeteg, azt mondta a szüleinek, szeretne egy limonádéstandot, hogy azzal segítsen a többi, hasonlóan beteg gyereken. Alex 2004. augusztusában, 8 éves korában meghalt. A lány szülei 2005-ben létrehozták az Alex' Lemonade Stand Foundationt, hogy folytassák, amit Alex elkezdett. Mára Alex alapítványa több millió dollárt gyűjtött össze a gyermekrák terén végzett, modern kutatások támogatására.

Forrás: Stella Caldwell 25 fiatal, aki megváltoztatta a világot című könyve.

Ez is érdekelhet: A leghíresebb női feltalálók