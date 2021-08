A parlagfű virágzásának főszezonja augusztus közepétől szeptember közepéig tart. A pollenallergiások számára nagyon fontos, hogy tudják: melyik időszakban virágzik a növény.

A szakemberek véleménye megegyezik abban, hogyha allergia kínoz, akkor tartsuk zárva az ablakokat, és a szellőztetést ne reggel 5 és 10 óra közé időzítsük, tudniillik a pollenkoncentráció ebben az időszakban a legmagasabb.

Mindenképpen keressünk fel egy szakembert, hiszen a kezeletlen allergia hosszú távon sok kellemetlenséget okozhat. A leggyakoribb és talán leginkább ismert allergén növény a parlagfű, amelynek időszaka augusztus közepétől szeptember közepéig tart. Ha panaszaink vannak, feltétlenül forduljunk orvoshoz, mert egy allergén-vizsgálattal könnyen azonosíthatjuk a kellemetlen tüneteket okozó problémát. Ezután a kezelőorvos összeállítja a személyre szabott kezelési tervet. Mindenképpen fogadjuk meg a tanácsait, hiszen ez a gyógyszeres kezelés egyik alapja. Sokan csak későn fordulnak szakemberhez, mikor már jelentkeztek a súlyosabb szövődmények. A személyre szabott terápia azonban már a kezelés megkezdésekor segíthet a tünetek enyhítésében.

Ha már tisztában vagyunk azzal, hogy pontosan mire is vagyunk allergiásak, akkor érdemes arra is hangsúlyt fektetnünk, hogy már az allergén növény megjelenésekor, még a tünetek jelentkezése előtt kezdjük meg a terápiát; ezzel elkerüljük a tünetek súlyosbodását. Ha megtehetjük, akkor a magas pollenkoncentrációt mutató napokon tanácsos inkább zárt térben tartózkodnunk.

Különböző házi praktikák segítségével azonban mi is sokat tehetünk a tünetek csökkentéséért. Például ajánlott a napi hajmosás. Így megelőzhetjük, hogy az éjszaka folyamán a hajunkról a párnánkra kerülő polleneket lélegezzünk be. Ha mosunk, akkor, ha tehetjük, teregessünk bent, hogy a nedves ruhákon ne tapadjanak meg a pollenek.

Az allergiás tünetek igencsak megnehezíthetik a mindennapjainkat, de ha nem megfelelően kezeljük, akkor hosszú távon komoly szövődményekhez is vezethetnek. Az egyik legjellegzetesebb tünet, amely az allergiásoknál megjelenik, az orrdugulás. A kellemetlen tünet így az éjszakai pihenést is zavarja, de ha tartósan nyitott szájon át lélegzünk, akkor alsó léguti hurut is keletkezhet. Ha pedig esetleg csupán mi vennénk kezünkbe az allergiánkat, akkor a nem megfelelően kezelt allergia egyik kellemetlen szövődménye lehet a krónikus orrmelléküreg-gyulladás.

Ha elhúzódnak az allergiás panaszok, akkor emiatt fülfájdalom, középfülgyulladás is jelentkezhet. Amennyiben szénanáthával küzdünk, akkor a későbbiekben asztma is létrejöhet. Az allergiás asztma esetén a szénanáthás tünetek megfelelő kezelése nagyon fontos a betegség kordában tartásához. Az allergia a beteg egész életét megkeserítheti, és a nem megfelelően kontrollált betegség még az életminőségén is ronthat. Személyre szabott terápiára van tehát szükség ahhoz, hogy a tüneteket kézben tartsuk.