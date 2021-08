Meghitten ünnepelték évfordulójukat Sárfány Emese és párja, amiról fotót is töltöttek fel a közösségi oldalra. Elárulták: az esküvő is napirenden van.

"Három évvel ezelőtt, augusztus 5-én este találkoztunk először, augusztus 6-án töltöttem be a 30. Évemet. S az éjfelet már egymás társaságában töltöttük, úgy lettem 30 éves, hogy ő már az életem része volt. Már az első találkozásunkkor kiderült, hogy nagyon érdekesek vagyunk a másik számára, s utána rendszeresen randiztunk. Az állandó találkozásokból kialakult a vonzalom, és szerelemmé vált.

A jegyespár tervezi, hogy hivatalosan is összeköti az életét. A házasságkötés napirendben van.

Emlékezetes esküvőt szeretnénk tartani. Ám meg akarjuk várni, hogy Nolen legalább már tipegni tudjon és megértse, mi is történik körülötte. Jelenlegi elképzeléseink szerint két éven belül az álmunk megvalósul" - nyilatkozta a Borsnak Emese, aki nem rég adott életet kisbabájának.