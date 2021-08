A legtöbb magyarnak, ha belföldi nyaralásra gondol, akkor elsőnek a Balaton ugrik be, ha pedig a tengert szeretné látni, akkor Horvátország, esetleg Görögország vagy az olasz Riviéra. Pedig Montenegró is csodás tengerparttal és számos látnivalóval vár minket.

Montenegró, azaz a fekete hegyek országa, az első világháború után Jugoszlávia részét képezte, majd annak felbomlását követően Szerbiával alkottak államszövetséget, egészen addig, amíg egy népszavazás során a montenegróiak a konföderációtól való elszakadás mellett nem döntöttek.

Montenegró kicsi, de annál színesebb ország, ahol éppen úgy akadnak hatalmas hegyek, mint hosszú tengerpartok, óvárosok és csodás kikötők, így ha nyaraláson törjük a fejünket, érdemes ezt a desztinációt is számításba venni. Senkit ne riasszon el az, hogy Montenegró a Balkán-félszigeten helyezkedik el, mert Crna Gora semmivel sem rosszabb, mint a közkedvelt Horvátország, mi több, már az EU hivatalos tagjelöltje, sőt 2017 óta a NATO tagállama is.

Előző cikkünkben már megmutattunk két látnivalót, amelyet nem érdemes kihagynunk, ha erre járunk, most pedig újabb három csodás helyet ajánlunk azok számára, akik Montenegróba terveznek utazni.

Kotor

Kotor hatalmas hegyek ölelésében fekszik, s egyáltalán nem meglepő, hogy az UNESCO a világörökség részének nyilvánított. A Kotori-öböl az ókortól kezdve lakott terület volt, amelyért sokáig sok nép küzdött. Rómaiak, gótok, bolgárok, szerbek, magyarok, oszmánok, velenceiek és még sorolhatnánk. Mindez mély nyomokat hagyott a régión, főleg a velencei uralom, ennek köszönhetőek ugyanis a ma is látható reneszánsz és barokk épületek, amelyek oly jellemzőek Kotorra.

Kirándulás alkalmával mindenképpen sétáljunk a szabályos háromszög alakú óváros utcáin, nézzük meg a Főteret (Liszt tér), az Óratornyot, de több gyönyörű templom és palota is vár ránk a városfalon belül.

Amit semmiképpen se hagyjuk ki az pedig a kotori (Szent János vagy Sveti Ivan) erődmeglátogatása. Bár kifejezetten fárasztó felkapaszkodni a hegytetőre, és több mint 1300 lépcsőfokot kell megmásznunk a tűző napsütésben, az öbölre nyíló panoráma mindenért kárpótolja a kitartó turistákat.

Ha autóval érkezünk, akkor kocsikázzunk is egy kicsit az öböl mentén, mert egyszerűen csodás az egész környék és remek hangulatú strandokra valamint partszakaszokra bukkanhatunk.



Tivat

Tivat a XIX. század második felében a Habsburg Birodalom legjelentősebb hadikikötője volt, ez pedig megalapozta a pozícióját. Olyannyira, hogy ha csak kevés időt tudunk a városban tölteni, akkor mindenképpen a kikötő meglátogatásával kezdjünk! Miért? Mert egyszerűen lenyűgöző! Tivat nemcsak most testesíti meg a luxust, de már évszázadokkal ezelőtt is előszeretettel vásároltak itt a nemesek területeket, ahova nyaralókat és villákat építettek.

Ma a Porto Montenegró nevű jachtkikötő maga a fényűzés netovábbja, itt ugyanis egymást érik a pompás magánhajók, míg a parton elegáns éttermek és drága szállodák sorakoznak. A pálmafákkal övezett, makulátlanul tiszta parti sétány igazán impozáns, érdemes itt korzózni egy nagyot és kicsit magunkba szívni a hely energiáit.

De akinek ez kevés, az megnézheti a Tengerészeti Örökség Múzeumát, amely előtt két tengeralattjáró is „parkol", ellátogathat a kissé beljebb található botanikuskertbe vagy befizethet egy vagy több hajóútra is, hogy felfedezze a közeli, apró szigeteket: az Ostrvo cvijećat, a Sveti Markot és a Gospa od Milostit. A repülők szerelmesei pedig ne hagyják ki Tivat repülőterét se, amelynek kifutópályája szinte a tengerbe nyúlik.

Ulcinji Long Beach (Velika Plaza)

Montenegró leghosszabb strandja egészen lenn, majdnem az albán határnál található, de bármenyire is messzinek tűnik, ezt a partszakaszt egyszerűen vétek kihagyni, ha valaki a fekete hegyek országában nyaral.

A 12-13 km hosszú partszakasz olyan, mintha valami amerikai filmet néznénk, hiszen ameddig a szem ellát, színes napernyők virítanak rendezett sorokban, alattuk napozóágy és asztalkák, öltözőkabinok, mosdók és homok minden mennyiségben. Nem apró szemű kavics, nem törmelék, hanem valódi, finom homok - igaz nem aranyló, inkább szürke, de ez mit sem von le az értékéből, főleg ha gyerekkel érkezünk. A víz kristálytiszta – sőt, ha nem fúj a szél, áttetsző -, lassan mélyülő és végeláthatatlan, éppen ezért a partot kisebb-nagyobb szakaszokra osztották és különféle nevekkel látták el, így találhatunk itt Safari, Mojito vagy Havana elnevezésű strandot is. Nagy különbség nincs köztük, mert mind tiszta és rendezett, így bármelyiket választjuk, jól fogunk járni és maradéktalanul élvezhetjük a hamisítatlan beach hangulatot.