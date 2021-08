A hároméves kor valódi vízválasztó egy gyermek, na és persze a szülők életében is. Ilyenkor megy a legtöbb kicsi először szervezett közösségbe, s ez bizony számos újdonságot hoz magával – például azokat a rémisztő, addig hallomásból sem ismert betegségeket, amelyek forgószélként söpörnek végig az egész óvodán és sokszor a családokon is.

A legtöbb szülő párás tekintettel kíséri a csemetéjét az első napon az óvodába. Féltő gonddal adják rá a benti szandált, nyomnak cuppanós csókot az arcocskára, miközben arra gondolnak: Istenem, de nagy már a mi kis kincsünk. Vajon elég idős ahhoz, hogy a mi féltő szárnyaink alól kitotyogjon és megkezdje a maga útját anélkül, hogy a nap 24 órájában figyelnénk?

Ám mivel senki nem őrizheti a gyermekét egy életen át, így elengedik a kezüket és integetve, csókot dobva búcsúznak tőlük. Az első nap izgalmait a második követi, majd eltelik egy hét, talán több is, mire megérkezik az értesítés az óvodától: "A gyerekek körében ótvar ütötte fel a fejét..."

Igen, ez is az óvodás élet velejárója! A taknyosság, a köhögés, a himlő és az ennél is rémisztőbb gyerekbetegségek, amelyekről ezelőtt talán még csak nem is hallottunk!



Kéz-láb-száj betegség

A kéz-láb-száj betegség az óvodáskorú gyerekek körében igazi „sláger". A fertőzést általában az 5 év alatti gyerekek kapják el, de sok esetben a kicsik egész családján végigsöpör a vírusos megbetegedés. A tünetek általában hőemelkedés/ láz, torokfájás, valamint vörös foltok, elfekélyesedő hólyagok, amelyek egyaránt megjelennek a szájban (ínyen, nyelven is), a tenyéren, a talpon, de voltaképpen bárhol felüthetik a fejüket.

A kéz-láb-száj betegséget az ún. enterovírusok több törzse okozza, amely közvetlen kontaktussal (ölelkezés, puszi, közös evőeszközök használata), közvetítő tárgyak segítségével (játékok, kilincs), váladékokkal (tüsszentés, köhögés), széklettel terjed, de a betegség nyomán kialakuló hólyagokból ürülő folyadék is rendkívül fertőző.

Ez a nyavalya nagyjából 7-10 napig tart és általában eléggé megviseli a kicsiket. A felnőttek sok esetben el sem kapják, de ha mégis, akkor náluk elméletileg enyhébb a lefolyása – bár akadnak kivételek. Megelőzni gyakori kézmosással, felületfertőtlenítéssel és a szoros kontaktus kerülésével lehet.

Ótvar

Ez az a betegség, amelynek hallatán valószínűleg mindenkinek eláll a lélegzete. Ótvar? Óvodában? De hiszen ez a kórság csak a piszkos, igénytelen embereknél fordul elő, nem? Sajnos nem, és az óvodákban is közismert vendég a gennykeltő baktériumok által okozott bőrfertőzés, amelyet leggyakrabban a Staphylococcus aureus vagy Streptococcus fajok okoznak.

Az egészséges bőr felszínén számos mikroorganizmus megtalálható, s nagyrészük semmiféle problémát nem jelent, amíg a bőr ép. Ha azonban megsérül, akkor máris szabad az út a kórokozóknak...

Az ótvar eleinte egyszerű sebként vagy hólyagként jelentkezik főleg az arc – a száj, valamint az orr – környékén. Jellegzetessége, hogy nem akar gyógyulni, illetve, hogy mézsárga pörk fedi.

Mivel a sebváladék rendkívül fertőző, így a betegség gyorsan tud terjedni akár vakarással, akár közös használati tárgyakkal (törölköző), akár puszta érintéssel is. Bár az ótvar nagyon rémisztően hangzik, viszonylag gyorsan kezelhető a különféle – orvos által felírt – ecsetelőkkel, lemosókkal és antibakteriális krémekkel. Itt is nagyon fontos a gyakori kézmosás és fertőtlenítés, valamint érdemes tudni, hogy a beteg egészen addig fertőzhet, amíg az utolsó ótvaros seb be nem gyógyul.

