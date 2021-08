Vajon léteznek általunk nem ismert földi világok, elfelejtett vagy soha fel nem fedezett városok?

Talán azt gondoljuk, hogy korábban koboldok, szellemek holt lelkek lakoztak odalent, és az ő fennhatóságuk alatt léteztek olyan ismeretlen világok, amelyekbe mi is szívesen betekintést nyertünk volna. De vajon lehetséges ez? Az emberek imádnak borzongani, és szeretnek olyan világokkal is találkozni, amiről jóformán nincs is tudomásuk.

Több száz évvel ezelőtt élt egy svájci birkapásztor, Peter Klaus, akinek volt egy birkacsordája. Egy alkalommal, amikor a mezőre terelgette az állatokat, nem hagyta őket csak úgy ott, hanem követte a birkákat, mígnem azok egy addig fel nem fedezett barlangba vezették a férfit. Ez az üreg állítólag földalatti folyosóvá változott, Petert hajtotta a kíváncsisága, ezért félelmét legyőzve elindult rajta. Egy igen izgalmas földalatti völgyben találta magát, a barlang előtti füvön, ahol tizenkét lovag tekézett. Egy szó sem hagyta el a szájukat, de vendégüket megkínálták borral, amely különleges varázserővel bírt, ugyanis a pásztor amint belekortyolt az italba, álomba szenderült, majd ezt követően a felszínen találta magát, közvetlenül a barlang előtt.

Az elveszett birkái sosem kerültek elő, de a pásztor visszatért a faluba. Viszont azt döbbenten tapasztalta, hogy mióta reggel elment, nagyon sok minden megváltozott. A ház, amit akkoriban kezdtek építeni most már csaknem kész állapotban várta haza gazdáját. A reggel még vele egykorú nővére felett elment már az idő, és már gyermeke is elég nagy volt. Mégis hogy lehet az, hogy egy fél nap ilyen felfordulást okozzon? Kiderült, hogy míg ő egy röpke délutánt töltött a lovagok társáságában, addig a kinti világban húsz év telt el....vajon ez csak legenda? Valószínűleg sosem tudjuk meg.

A következő felfedezés azonban nagyon is valóságos, ugyanis nem is olyan régen Törökországban egy földalatti városra bukkantak egy városfejlesztési projekt során. Kappadókiát a nagy többség a Tündérkéményekről, sziklatemplomairól, és a Göreme Nemzeti Park sivár tájairól ismeri.

A földmunkák során ezúttal egy ötezer éves, legalább hét kilométer összjárathosszúságú barlangvárost találtak a nevsehiri erőd alatt. Ez volt a 2014-es év régészeti felfedezése.

Ez a barlangváros nagyobb, mint a derinkuyui földalatti város, ahol egykor csaknem húszezer ember is élhetett, és még az is elképzelhető, hogy az egész földkerekség legnagyobb földalatti települését fedezték fel.

A helyet védettnek nyilvánították, a barlanglakásokból több, mint negyven régészeti leletet emeltek ki. Kappadókia az egyik legérdekesebb és legnagyobb barlangtérség Törökországban, hiszen több, mint kétszáz rejtett átjáróval, titkos teremmel, és teljes földalatti faluval, menekülőaknákkal rendelkezik.

Léteznek legendákkal körülvett titkokkal tűzdelt helyek, melyekről valószínűleg sosem derül ki, hogy igaziak-e. De vannak nagyon is valóságosak, és valószínűleg még előkerülnek olyan eltitkolt városok, melyekről korábban nem voltak ismereteink.

Ez is érdekelhet: Rendkívüli felfedezés: az egész világ arról fog beszélni, amit ebben az olasz barlangban találtak