A Scooter együttes tagjai a pandémia alatt sem unatkoztak, de nagyon szokatlan volt nekik, hogy 25 év turnézás után nem történik velük semmi.

"Elkészítettük az új albumunkat, "God Save the Rave" címmel, szóval így mi sokat dolgoztunk, ami jó volt. Közben felújítottam az új otthonomat, ami egy év alatt el is készült, akkor kezdődtek a problémák 2021-ben. Elkészült az album, hozzá a promo is, a ház is szép lett - mihez fogok akkor most kezdeni? Áprilistól mostanáig nyaraltam, ez bőven elég is volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy most már újra vannak koncertek" - nyilatkozta a Scooter frontembere.

A videóból az is kiderül, hogy igaz-e a legenda, miszerint naponta kétszer borotválkozik Baxxter.