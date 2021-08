A napokban többféle cikk is napvilágot látott. Az egyik szerint a PSG szeretné leigazoltatni Ronaldót, más cikkek szerint az angol bajnok Manchester City már ajánlatot is adott a világklasszisnak. De az is felmerült, hogy előző csapata, a Real Madrid szeretné visszacsábítani - írja a Blikk.

Ronaldo eddig némán tűrte a médiacirkuszt, de most nála is elszakadt a cérna és Instagram-oldalán hozta mindenki tudtára, hogy több tiszteletet várna el és kevesebb dumát!