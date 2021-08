Brian Daniel évek óta foglalkozik a földönkívüliekkel, és azok létezésével. Nyomozásainak eredményét rendszeresen megosztja követőivel TikTok-oldalán, de nem elégszik meg sejtésekkel, minden egyes alkalommal videóval és képekkel támasztja alá állításait.

Legutóbb Daniel egy partra mosott furcsa lény kapcsán kezdett el nyomozni, és megdöbbentő dolgokra jött rá. Először is meghatározta a pontos helyét annak a strandnak, ahol a földönkívülinek gondolt szörnyet találták, majd összerakva a puzzle darabjait arra jutott, hogy

a tenger egy víz alatti ufó-bázist rejt.

A Google Maps segítségével tovább keresgélt a görögországi területen, ahol további gyanús alakokat fedezett fel a víz alatt. Miután tényfeltáró videóját már közel kétmillióan látták, a téma a nyilvánosságot is megmozgatta, és a földönkívüliekkel foglalkozó Andrew Collins úgy fogalmazott, hogy Daniel felfedezése "az eddigi leghitelesebb bizonyíték az idegenek létezésére" -írta meg a Bors.

"Többször is adtak már le jelentés olyan ismeretlen objektumokról, amelyek furcsán villognak, és a víz alól emelkednek a levegőbe, aztán eltűnnek. Ezeknek strandolók, és a környéken tevékenykedő halászok is szemtanúi voltak már. Sőt, olyan is előfordult, hogy valaki egy ilyen tárgyhoz közelítve érezte az abból kiáramló hőt" – magyarázta a szakember.