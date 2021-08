Polgár Tündéék élete hamarosan nagyot változik, ugyanis egyetlen fiúk külföldre költözik majd, hogy megkezdje egyetemi tanulmányait. Bár Danit felvették New York-ba is médiaszakra, ő inkább úgy döntött, hogy Amszterdamban fog üzleti szakon tanulni. A család már alá is írta a lakása bérleti szerződését és a héten már költözik is a holland fővárosba. Édesanyja természetesen nagyon aggódik érte, mivel Dani még sosem élt egyedül.

Persze, ha elutaztunk, akkor volt, hogy 1-2 hétig egyedül volt otthon, de akkor is ott volt a takarítónő és mindig volt segítsége. Most csak béreljük a lakást, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, de az biztos, hogy nagyon sűrűn fogok mostantól Hollandiába utazni"

- nyilatkozta Polgár Tünde a Borsnak, aki az első napokban elkíséri fiát, hogy segítsen költözködni és feltölteni a hűtőszekrényét.

Nem tudom, hogy hogy fogom viselni az egészet, de amiatt nem aggódok, hogy fog-e barátokat találni odakint. 300-an lesznek a szakon, és szerencsére jelen állás szerint meg lesznek tartva rendesen az órák. Egyébként vettünk neki biciklit is, bár 2 percre lakik az iskolától és összesen 8 percre Amszterdam belvárosától"

- tette hozzá a luxusfeleség, akinek biztosan furcsa érzés lesz, hogy jövő hónaptól üres lesz Dani szobája.