A korszerű látásvizsgálatok felnőttek és gyerekek esetében is nagyon fontosak, hiszen a látászavarok gyakran okoznak problémákat, gyerekek esetében akár tanulási nehézségeket is. Érdemes tehát még az iskola megkezdése előtt látásvizsgálatra vinni őket. Ha bármilyen jelét látjuk annak, hogy a gyermek nehezebben koncentrál, tanul, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a látásával is lehet probléma.