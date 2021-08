A tűz kristályának keresése közben káosz alakult ki a Farkasoknál. Gabi ismét kihúzta a gyufát társainál.

"Azt gondoltam, ha a Szarvasok csapata sportosabb, akkor legalább mi vagyunk az ész, de kiderült, hogy annyi eszünk van, mint egy gyöngytyúknak, engem is beleértve. Szörnyű érzés volt rádöbbenni, hogy egyáltalán nem használtuk az eszünket. Teljes káosz volt, senki nem jegyezte meg a dolgokat, össze-vissza pakoltuk a köveket, én is felcseréltem a sajátjaimat. Feri jogosan üvöltött velünk, hiszen olyan hülyék voltunk, hogy ilyen csapatból szerintem nincs még egy. Úgy érzem, hogy Gabinak az a feladata ebben a csapatban, hogy mindig rá várjunk, ez most sem volt másként. Hiába ordibáltunk, nem bújt elő sehonnan, az időnk pedig ketyegett. Gondolom valahol sétálgatott, vagy éppen sminkelte magát" - mondta Varga Viktor.

Völgyesi Gabi így magyarázta a történteket:

"Én mindig próbáltam éreztetni, hogy nem vagyok egy nagy stratéga, ezt meghagyom a többieknek, én igyekszem nem hátráltatni a csapatot az okoskodásommal, csak akkor beszélek, ha valóban biztos vagyok abban, amit gondolok. Túl messze mentem fel, ami miatt várniuk kellett rám, de annak nem láttam sok értelmét, hogy lent totyorogjak velük, inkább körbejártam a terepet."