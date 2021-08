Gubás Gabi a HOT! Magazinnak mesélt arról, hogy annak idején szó szerint megmentette a szerelme, amikor balesetet szenvedett egy előadás alatt.

„Nagyot estem a hátamra, és a csuklóm eltört, háromszorosára dagadt, de a szerepem nem erről szólt, ezért fájdalmat sem éreztem. A baleset hozott össze a későbbi férjemmel, aki a gyerekeim apja és életem párja azóta is. Akkoriban romokban volt az életem, Attila segítségével építettük újjá. A testem, a gerincproblémám is teljesen rendbe jött" – mondta a színésznő, aki most a férjét támogatja a karrierében.

"Boldog vagyok, hogy most én segíthetek a férjemnek abban, hogy elérje a régóta dédelgetett álmát! Azonkívül, hogy gyógyít és kiteljesedik a munkájában, végre a neve alatt jelennek meg a gyógyító olajok, amik a saját szellemi termékei. Eddig fogalmam sem volt, hogy mi az a licencszerződés, de a nyáron belevetettem magam a papírmunkába! Sokszor kérdezik, hogy mivel tartom ilyen jó formában magam. Hát a férjem hidegen sajtolt növényi olajait szedem, amelyek belülről táplálják a szervezetet, mint a termékeny, zsíros föld, amit megművelünk„

- áradozott Gabi.