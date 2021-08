A rongók nem fogták vissza magukat, azonnal rákérdeztek, hogy mellplasztikája volt-e Andinak. Kasza Tibi akkor még nem válaszolt, ám most egy új posztban számolt be arról, hogy valóban megcsináltatta a melleit. Előtte-utána fotókat is mutatott és azt is elmondta, hogy miért döntött a műtét mellett.

"Mindig is azt mondtam, hogyha valaki megkérdezte, hogy megcsináltatnám-e a melleim, hogy szülés és szoptatás után ha nem leszek elégedett velük akkor igen. Sajnos a szoptatás végére teljesen eltűntek a melleim és vele együtt az önbizalmam is, ezért hosszas mérlegelés és konzultációk után úgy döntöttem megcsináltatom. Se nem lett nagyobb se nem kisebb. Pontosan ugyanakkora, mint volt terhesség előtt és nem bántam meg. Senkit nem fogok se rábeszélni sem lebeszélni, ezt mindenkinek magának kell eldöntenie és mérlegelnie. Nagy bejelentést nem tettem róla mert nem gondolom, hogy ez közügy lenne, de ha már így szárba szökkent a téma akkor nincs mit titkolni rajta" - írta a képekhez.