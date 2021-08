Metzker Viki egy ideje már érzi, hogy vészesen fogynak a tartalékai, de eddig kitartott és lázas betegen is fellépett az ország különböző pontjain. A szervezete azonban jelzett, hogy nem bírja tovább, a szexi lemezlovas így komoly elhatározásra jutott.

Megszokhattuk már, hogy Metzker Viki dögösebbnél dögösebb fotókat posztol magáról. A gyönyörű dj előszeretettel mutatja meg bájait fürdőruhában. Most azonban ettől egészen eltérő képet tett közzé.

A TV2 sztárja már az elmúlt hetekben sem érezte jól magát, bár kicsit javult az állapota, de újra belázasodott. Úgy tűnik, az utóbbi időben túlhajszolta magát, és a teste „megállj"-t jelzett, pihenésre van szüksége. Viki az az Instagram-oldalán üzente rajongóinak, hogy nem tud koncertezni, fellépéseit lemondta:

„Kicsit dejavum van... Múlt héten lerobbantam, de kis pihenéssel, gyógyszerekkel, infúzióval helyre tettek két nap alatt. Sajnos ezek szerint ez inkább csak egy pillanatnyi tűzoltás volt a túlhajszoltság enyhítésére. Hajnalban sajnos belázasodtam, amit nem igazán tudunk levinni már egy napja, így azt a döntést hoztuk, hogy a következő 4 fellépésem le kell mondani és most pár napig feküdni fogok egyhuzamban, míg ki nem heverem. Szerencsére most a szervezők mindenben partnerek voltak. Szívem szakad meg, hogy nem lehetek ott a Strand Fesztiválon például, hiszen tudjátok, hogy mennyire szívem csücske. Viszont a test, a szervezet jelez, és most tényleg ideje komolyan venni. Tudom, hogy sok kollégám jár jelenleg hasonló cipőben, mindenkinek kitartást kívánok és mielőbbi gyógyulást! Vigyázzatok magatokra és élvezzétek az utolsó pár napot a nyárból!" - írta a képhez Viki.