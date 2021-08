A gyönyörű kétgyermekes műsorvezető, Ördög Nóra és férje, Nánási Pál is részt vesz Majka és Hajni esküvőjén. Nóri egy gyönyörű, pink színű ruhát választott az eseményhez, és bár elbűvölően fest, érdemes rajta kívül a helyszínt is figyelni: jól látszik, hogy a szekszárdi borbirtok lélegzetelállítóan gyönyörű, és a sok zöld területen kívül még egy tavacska is található. Mivel a házaspár gyalog indult el a ceremónia helyszínére, feltételezhetően ezekben a percekben hangzik el a boldogító igen.

Nóri és férje, Nánási Pál egy közös fotót is posztolt, amin egy Mr&Mrs felirattal díszített, virágos fal előtt pózlnak: