Az ember mindig is csodálattal tekintett a hatalmas havas hegycsúcsokra, melyek rengeteg veszélyt tartogatnak. Érdekes azonban, hogy nem mindig a legmagasabb hegyek a legveszélyesebbek. Most összegyűjtöttünk öt félelmetes hegyet, melyek számos emberéletet követeltek, köztük magyar hegymászók életét is.