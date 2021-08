A szerelmesek esküvőjéről több részlet is felkerült a közösségi oldalakra: láthattuk például, hogy énekelt nekik Ekanem Bálint a ceremónia közben, de azt is, hogy vonultak ki a szerelmesek a templomból. Nos, péntek óta már Bogi és Peti is előszeretettel posztolnak életük egyik legboldogabb napjáról, a menyasszony például álomruhájáról is megosztott néhány kulisszatitkot. Bogi azért választotta a Daalarna stúdió egyedi tervezésű ruháját, mert úgy érezte, ez a ruha pont olyan, mint ő.

"Nem szabad más karakterűek lenni az esküvőnkön, mint amilyenek egyébként vagyunk, hiszen a vőlegényünk is azt a nőt várja, akibe beleszeretett"

- mondta Bogi a szalon Secret Stories című magazinjában. A gyönyörű énekesnő azt is elárulta, ki volt vele élete első ruhapróbáján, és arról is beszélt, hogy Puskás Peti beleszólt-e a döntésébe.

"Természetesen fontos volt számomra, hogy Peti szépnek lásson engem a nagy napunkon is. Bízunk egymás ízlésében, így ő is teljes mértékben rám bízta a ruhaválasztást, ám első ruhapróbámra még elkísért az édesanyám is"

"Azt érzem, hogy olyan menyasszony lehetek, amilyennek megálmodtam magam: természetes, letisztult, romantikus, hercegnős, de mégis kicsit formabontó"

- tette hozzá Bogi, aki több fotót is közzétett álomruhájáról.