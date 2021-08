Puskás Peti és Dallos Bogi augusztus 27-én mondták ki a boldogító igent, és óriási bulival ünnepelték házasságukat. Az esküvőről egyre több részlet lát napvilágot: azt már biztosan tudni lehet, hogy a násznép között rengeteg híresség fogalt helyet , sőt, a vacsora menüjére is fény derült.

A minap Bogi és Peti egy-egy hivatalos esküvői fotót is közzé tettek közösségi oldalaikon, Instagram-sztorijaikat pásztázva pedig bárki beleláthat nyitótáncukba, vagy abba, hogy a ceremónián Ekanem Bálint énekelte nekik A kis Hableányból ismert "Ez a lány csókra vár.." című számot, majd a Dirty Dancingből jól ismert "Time of my life" című dalra sétáltak ki, immár férj és feleségként.

Abban is biztosak lehetünk, hogy óriási táncos buli volt, és Ekanem Bálintnak köszönhetően beleláthatunk a templomi ceremóniába is, bár csak egy pillanat erejéig: a felvételen Bogi és Peti a padsorok között, mosolyogva vonul, miközben a helyi kántor játszik orgonán.