A 47 éves Deutsch Anita két gyermek után is remek formában van. A színésznő rendszeresen sportol, és mindig is bomba alakja volt, ezért is furcsa az a fotó, amit férje, Ottó tett fel róla a minap - írja a Bors.

Az egyébként vicces felvételen azt láthatjuk, hogy a házaspár elindult édes kettesben kutyát sétáltatni, majd egy zápornak köszönhetően bőrig áztak. Bár Anita és Ottó nagyon helyesek a képen, van valami, ami igencsak szembetűnő, ez pedig a színésznő gömbölyű pocakja. Lehet, hogy a sztárpár harmadik közös gyermekét várja?