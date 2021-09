Íme 5 hurrikán, melyek a történelem során a legnagyobb pusztítást okozták és a legtöbb emberáldozatot követelték:

1. A „Nagy hurrikán", mely 22 ezer embert ölt meg

A „Nagy hurrikán" minden idők leghalálosabb hurrikánja volt, ami körülbelül 22 ezer embert ölt meg. A trópusi ciklon 1780 októberében alakult ki a Zöld-foki Köztársaság környékén, innen indult útjára és érte el Barbados, Martinique és St. Lucia szigetét. Az egyik helyi szemtanú szerint a hurrikán levágta a fák kérgét, ami miatt egyesek azt feltételezték, hogy a szél valószínűleg 320 kilométer/ órás sebességgel süvített a trópusi szigeteken. Barbadoson állítólag egy ép fa vagy épület sem maradt. A halottak között brit és amerikai katonák is voltak, akik éppen a térségben szétszórt hadihajókon harcoltak.

2. Mitch hurrikán, ami sárcsuszamlást és árvizet okozott

A Mitch hurrikán talán nem kapott akkora nyilvánosságot, mint más viharok az Egyesült Államokban, de a hurrikán okozta halálesetek száma és a pusztítás a történelem második leghalálosabb szélviharává tették. A lassan haladó hurrikán látszólag megállt, amikor 1998 októberében elérte Hondurast. Két napig óránként 10 cm eső esett, ami sárcsuszamlásokhoz vezetett és halálos árvizet okozott. A viharban körülbelül 11 ezer ember halt meg két hét alatt és több, mint 5 milliárd dolláros kárt okozott Hondurasban, mivel az ország infrastruktúrájának és terméseinek nagy része teljesen megsemmisült. Nicaraguát is Mitch pusztította el, egyedül egy sárcsuszamlás során 2000 ember vesztette életét.

3. A galvestoni hurrikán, mely során a több méteres hullámok mosták el a várost

A galvestoni hurrikánt az Egyesült Államok történetének leghalálosabb hurrikánjának tartják, mely becslések szerint 6-12 ezer embert ölt meg leginkább Texasban. Mivel a hurrikán iránya kiszámíthatatlan volt, így nem tudták időben előre jelezni, ráadásul, amikor az egyik meteorológus figyelmeztette az embereket, senki nem vette különösebben komolyan. Galvestonban szeptember 8-án alig hullámzott a víz és csak pár felhő borította az égboltot, így a lakosok nem láttak okot az aggodalomra, és a figyelmeztetések ellenére kevesen hagyták el a szigetet. Délután kezdett el esni az eső, majd a 160 km/h-s szél másodpercek alatt felkorbácsolta a tengert és több méteres hullámok tarolták le a várost. Mivel a sziget legmagasabb pontja 2,7 méteren volt, így nem volt hova menekülni. Több mint 3600 ház, valamint számos "viharbiztosnak" nevezett épület pusztult el a hurrikánban, amelynek kára körülbelül 30 millió dollár volt.

4. A Maria hurrikán, mely két héttel a brutális Irma után csapott le

A Maria hurrikán volt a 2017-es szezon második, ötödik kategóriájú hurrikánja. Két héttel a brutális Irma után csapott le, pontosan ugyanazokon a területeken. A Maria 2017. szeptember 18 -án érte el a partot Dominika szigetén kb. 281 kilométer / óra szélsebességgel, ezután Guadalupe -n és az amerikai Virgin –szigeteken rombolt, majd Puerto Rico felé vette az irányt. A hivatalos áldozatok száma először 146 volt, később ezt a puerto rico-i kormány 2975-re módosította. Ezen kívül a kárt Dominika esetében legalább 1,31 milliárd dollárra, Puerto Rico esetében pedig több mint 90 milliárd dollárra becsülték. A Maria volt a leghalálosabb vihar Puerto Ricóban, és a harmadik legköltségesebb vihar az Egyesült Államokban a Katrina és a Harvey után.

5. A Katrina hurrikán, mely során New Orleans 80 százaléka víz alá került

A Katrina hurrikánt gyakran ember okozta katasztrófának nevezik, nem pedig természeti katasztrófának, sokak szerint ugyanis az infrastrukturális problémák vezettek a nagy károkhoz. A tengerszint alatt fekvő New Orleans-t védő gát átszakadt, így a város 80 százaléka víz alá került, s mivel sokan nem tudták vagy nem akarták elhagyni otthonaikat, így vízbe fulladtak. Sok helyen fertőzésveszély volt, sőt, még a kolera is megjelent a térségben. Összességében a Katrina hurrikán 1833 emberéletet követelt (bár több helyen 10 ezer áldozatról is beszéltek), és 161 milliárd dollár kárt okozott, így a legdrágább hurrikánnak tartják az Egyesült Államok történetében.