Nádai Anikó egy hirtelen ötlettől vezérelve repülőre ült, de azért nem ment messzire: az ő útjai is - ahogy minden - Rómába vezetett.

Egyik nap még itthon töltötte idejét Nádai Anikó és szerelme, másnap pedig hirtelen Rómában termettek. Az Instagram-oldalán arról számolt be a csinos műsorvezető, hogy élete egyik legspontánabb kirándulása ez. Látszik, hogy sugárzik a boldogságtól, éppen úgy, ahogy az első közös nyaralásuk alkalmával, akkor Krétára utaztak, és természetesen bikinis fotók is kerültek fel Anikó Instagram-oldalára, erre azonban most nem számíthatunk.