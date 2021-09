Kevesen látnak bele Orbán Viktor magánéletébe, a miniszterelnök azonban most kivételt tett: megható fotókat posztolt Facebook-oldalára a nagyszülők napja alkalmából.

Tegnap volt a nagyszülők világnapja és e jeles nap alkalmából betekinthettünk egy kicsit Orbán Viktor magánéletébe is. A miniszterelnök ugyanis több megható fotót is posztolt arról, ahogy kisunokáját magához öleli. A fotó mellé ennyit írt:

Nagyszülőnek lenni jó! // It's good to be a grandparent! ❤️❤️❤️❤️❤️#nagyszülőknapja"

A rendhagyó posztot rengetegen lájkolták és a miniszterelnök számos jókívánságot kapott követőitől:

"Cuki a baba, és köszöntjük névnapja alkalmából is , és jó egészséget is kívánunk!!! "

"A legjobb a világon! Sok, sok boldog évet kívánok a tisztelt Nagyszülőnek! Isten éltesse !☺"

"Mikor a ráncokat a boldogság kisimítja! Legyen sok öröme a meglévő és a későbbiekben megszülető

Unokáiban is!"