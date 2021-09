A hétvégi Sztárban sztár leszek! a vicces pillanatok mellett megható történeteket is tartogatott. A 19 éves Ceglédi Ágnes produkcióját hallva Pápai Joci sem tudta visszafogni könnyeit, és elmondta, hogy a fiatal énekesnő apai érzelmeket keltett benne, és miközben Ági énekelt, ő a fiára gondolt.

"Ez a dal nagyon sokat adott nekem az apasággal kapcsolatosan is. Az elengedés, hogy kiengedsz valakit a nagy világba, számomra ezt jelentette ez a dal. A fiam gitározik és most hallottam először úgy játszani, ahogy kell, és megláttam magam benne. Eszembe jutott, milyen kemény út ez és nem biztos, hogy akarom, hogy ő is ennyi lelki bajt összeszedjen. Féltettem. Nem akarnám, hogy a fiam egy ilyen műsorba jöjjön. Sokan elvesznek egy ilyen során"

- vallotta be Pápai Joci, aki nem tagadta, hogy hosszú éveken át küzdött azért, hogy elismerjék, és nem sokon múlt, hogy feladja az álmait.

"Majdnem el is engedtem, egy hajszálon múlt"

-mondta Joci az énekesi pályára célozva.

"El is engedte"

-szólt közbe Majka.