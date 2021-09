A hétvégén kimondta a boldogító igent Stohl Luca, hozzáment kedveséhez, a titokzatos B-hez, akit a közösségi oldalakon csak hátulról vagy oldalról mutat meg mindig.

A nagy napról már a csinos műsorvezető is posztolt egy romantikus fotót, és most az édesapja, Stohl András is megmutatta, hogyan kísérte elsőszülött gyermekét az oltárhoz. A fotón - amit itt nézhetsz meg - végre Luca gyönyörű ruháját is megcsodálhatjuk.