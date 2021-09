A zenész tíz év után vette feleségül kedvesét, Barbit, aki rendszeresen eljár a srácokkal a fellépésekre, sőt, az "Olyan ő" című slágerben dalra is fakad. László több fotót is közzétett a nagy napról Instagram-oldalán, így láthatjuk, milyen gyönyörű ruhát viselt felesége, Barbi. A fotókat látva biztosak vagyunk benne, hogy óriási buli volt Gyergyószentmiklóson, és ezúton is sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak.