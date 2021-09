Nem akármilyen megtiszteltetésben volt része az Emilio famíliának, akikkel kivételt tett a naptárdíva. Otthonában látta vendégül a családot, amely csak ámult a számtalan fotót és emléket látva.

"Elképesztő fotókat láthattunk, nemcsak Tündéről. Megnézhettük a fiatalabb kori emlékeit, de a fotókon láthattuk az édesanyját, a nagyszüleit, sőt még a dédszüleit is. Egy egész élet van a lakásában, gyönyörű emlékek, momentumok: arról nem is beszélve, hogy csodálatos az otthona, nagy megtiszteltetés, hogy minket is beengedett ide, ahol a legnagyobb szeretettel látott minket vendégül" – mondta Tina, akinek férje – a számtalan fotót látva – arra is rákérdezett, miként lett Kiszel Tündéből naptárdíva.

„Ez már a huszadik, jubileumi naptáram, minden évben kiadtam egyet. Ezek közül az első a legkedvesebb, hiszen abban még Donatellával szerepeltünk. Az egyik barátnőm adta az ötletet a naptár elkészítéséhez" – vallotta be Kiszel Tünde.

„Már akkor több ezer fotóm volt és számtalan készült Donatellával közösen. Épp a barátnőmmel nézegettük őket, amikor azt mondta, ebből akár egy naptárat is készíthetnék, annyi a szuper felvételem. Az ő biztatására készült el az első naptár, amit először főleg a család és a barátok kaptak meg. Végül sokkal több emberhez jutott el a naptár, mint azt gondoltam volna. Nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, a média is felkapta a dolgot, és így lett belőle hagyomány. Évről évre sokan várják, hogy milyen naptárral rukkolok elő" – árulta el a Drága családomban Kiszel Tünde, aki már a jövő évi naptárterveket szövögeti.