Mindenkinek megvan a maga gyengéje a szerelem terén. Kit ezzel lehet levenni a lábáról, kit azzal. Most megmutatjuk, hogy az egyes csillagjegyeket hogyan lehet a legkönnyebben elcsábítani.

Neked mi az erogén zónád? Mitől dobog hevesebben a szíved? Mi a legrejtettebb vágyad? És a párodnak? Ha még nem tudod, olvasd el, hogy melyik csillagjegyet mivel lehet a leginkább boldoggá tenni.



KOS

A Kos erogén zónája a füle, a haja, a tarkója és imád mindent, ami vörös vagy szexi, így a Kos férfi szinte megőrül a csábító piros fehérneműtől, míg a Kos nőre nagy hatással lehet akár egy szál vörös rózsa is – hát még egy csokor! A jegy szülöttei igazán kedvelik a romantikát, ugyanakkor igencsak szenvedélyesek is tudnak lenni. Engedd, hogy ő legyen a főnök vagy a megmentő, te pedig játszd el a védtelent...



BIKA

A Bika erogén zónája a nyaka és az érzékei, amelyek között kiemelt szerepet kap az ízlelés. Nagy sikert arathatsz, ha főzöl egy finom vacsorát, ha pedig még egy kis szarvasgombát is csempészel az ételbe, netalán a desszert valami csokoládés fogás, akkor nyert ügyed lesz. A gasztronómia mellett a Bikát érdemes masszázzsal is kényeztetni, ha pedig valami érzéki selyemholmit is bevetsz – hálóruha, lepedő stb. -, akkor szinte teljesen megvadul.



IKREK

Az Ikrek erogén zónája a füle és az ujjai. Ő az, aki nem nagyon finomkodik, ha csábításról van szó: jöhet az erotika minden mennyiségben és formában, legyen szó érintésről, telefonos vagy internetes szexről netalán felnőtt filmekről. Lapozd át vele a Káma Szútrát, legyenek spontán, vad ötleteid, de mivel az Ikrekre izgatóan hat az egyenruha, így egy kis beöltözős játék is szóba jöhet nála.



RÁK

A Rák erogén zónája a melle és a hasa. Mivel a Rák mindennél jobban akarja, hogy szükség legyen rá, ezért ennek éreztetése már eleve csábítóan hat rá. Emellett imádja a romantikát, így egy vízparti, holdfényes vacsora is jó ötlet lehet, főleg, ha tengeri herkentyűk kerülnek a tányérra. Mielőtt valóban megkezdenéd a csábítást, mindenképpen beszélgess vele hosszan és a meghitt érintéseket és öleléseket se hanyagold.



OROSZLÁN

Az Oroszlán erogén zónája a hát alsó szakasza. Őt leginkább úgy lehet elcsábítani, ha a partnere leplezetlenül csodálja, sőt hízeleg neki. Mivel imádja a csillogó dolgokat és a luxust, így szereti az aranyat is – partnere beöltözhet aranyszín ruhába, de egy szép ékszer is boldoggá tudja tenni. Ami azonban még ennél is jobban felcsigázza, ha ő lehet a dominus/domina a helyzetben és megmutathatja, ki az úr a háznál.



SZŰZ

A Szűz erogén zónája az elméje. Nem, nem tévedés, ezt a jegyet az intellektus izgatja fel a legjobban, na meg a tökéletesség. Emellett azonban nagyon kedveli a masszázst és a finom érintéseket. A Szűz elsőre hűvösnek és kimértnek tűnik, ám ez csak a látszat, mert a felszín alatt igazán erős libidó dolgozik benne. Nem is hinnénk, de ez a jegy kifejezetten kedveli a beöltözős játékokat – főleg az ápoló/ápolónő szerepeket – a felnőtt filmeket, sőt az orgiákat is.

Ha érdekel, hogy miképp lehet legkönnyebben elcsábítani a többi jegyet, olvasd el következő cikkünket is.